FG lists 21 states at risk of flooding

The Federal Government has announced that 21 states could witness flooding as a result of torrential rainfall from September 4 to 8.

The forecast, provided by the National Flood Early Warning Systems Centre of the ministry of environment, said 123 locations across the country are at risk of flooding.

The 21 states are Adamawa (Mubi, Shelleng, Demsa, Numan, Song, Wuro Bokki, Natubi, Mayo Belwa, Jimeta, Gbajili, Ganye, Farkumo, Abba Kumbo); Benue (Udoma, Ugbokpo, Ugbokolo, Ukpiam, Otobi, Otukpo, Mbapa, Makurdi, Gbajimba, Gogo, Abinsi); Bauchi (Azare, Jama’are, Itas, Misau, Tafawa-Balewa), Kogi (Ugwalawo, Idah, Ibaji, Wara, Omala, Bassa, Ajaokuta); Borno (Biu, Maiduguri, Briyel); Nasarawa (Ado, Mararaba, Udeni, Rukubi, Ajima, Odogbo); Gombe (Nafada, Gombe, Bajoga); Kwara (Kosubosu, Kaiama); Jigawa (Dutse, Gumel, Ringim); and Oyo (Kishi).

Others include Kaduna (Kachia, Zaria, Kauru, Jaji); Edo (Udochi, Agenebode); Kano (Sumaila, Kunchi, Karaye, Gwarzo, Bebeji, Tudun wada); Katsina (Bakori, Bindawa, Funtua, Jibia, Kaita, Katsina, Daura); Kebbi (Ribah, Argungu, Gwandu, Yelwa, Saminaka, Jega, Bunza); Plateau (Mangu); Niger (Ibi, New Bussa, Mashegu, Kontagora, Lavun, Rijau, Magama, Lapai, Katcha, Bida); Sokoto (Isa, Makira, Gagawa, Shagari, Silame, Goronyo); Taraba (Ngaruwa, Serti, Yorro, Natubi, Mutum biyu, Kwata kanawa, Lau, Kambari, Jalingo, Gun-gun Bodel, Gassol, Garkowa, Bandawa, Beli, Bolleri, Mayo Renewo, Duchi); Yobe (Geidam, Potiskum, Dapchi, Damaturu); and Zamfara (Bukkuyum, Gummi, Kaura Namoda, Shinkafi, Maradun).

