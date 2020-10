OBINNA EZUGWU

The Police Service Commission (PSC) on Saturday, dismissed some former members of the disbanded Special Anti-Robbery Squad (SARS), while others were demoted.

Of the total of 37 officers affected in the disciplinary action, 24 are expected to be prosecuted for various offences.

The affected officers include Abayomi Shogunle, a former Head of the Public Complaint Rapid Response Unit (PCRRU), and a former Police Public Relations Officer, Lagos State Command, Dolapo Badmos, both of whom were demoted.

See full list below:

Abayomi Shogunle, AP No, 42056; Dominic Agasa, AP No, 120397; Nanbol Lado, AP No, 51071; Ogalgu Tochuckwu, AP No, 190655; Sanusi Rasaki, AP No, 57052, Fakorede Victor, AP No, 41985; Dolapo Badmos, AP No, 87058.

Abdulhameed Awodi, AP No 119444; Erhabo Uwagbie, AP No 86180; Idolor Godsent, AP No 158580; Mustpha Abubakar, AP No 119167; Idoko, AP No 85036; Ilya Aliyu, AP 94982; Asabe Luke, AP No, 130296; Angela Akaro, AP No, 50829.

Iyanda Olufemi AP No, 122857; Gajere Taluwai, AP No, 50569; Ehis Oba, AP No, 129595; Edem Michael, AP No, 1256967; Agha AMA, AP No, 119535; Yusuf Lateef, AP No, 36725; Eliaz Casmir, AP No 57688; Oluwafunmilola, AP No, 122864; Mkay Ali, AP No, 111702.

Ado Doko, AP No, 46664; Sani Muhammad, AP No, 50679; Adamu Shaba, AP No, 140320; Adamu Bunu, AP No, 42565; Giade Sabo, AP No, 50579; Dattijo Abdullahi, AP No, 87072; Yahaya Shem, AP No, 86216; Tijani Richard, AP No, 46670; Nwamanna Nelson, AP No, 46675.

Henry Kaboshio, AP No, 50431; Talba Mohammed, AP No, 119579; John Rotimi, AP 57622; Oviemuno Richard, AP No, 87501; Anonde Christopher, AP No, 90934; Godwin Agbo, AP No, 95853; Dr. Emmanuel Eze, AP No, 50282.

Hassan Hamidu, AP No, 118063; Theresa Nuhu, 59661; Yisa Gana, AP No, 47717; Ekong Sunday, AP No, 63069; Oboh Irene, AP No, 145355; Okoukoin Daniel, AP No, 181311; Ogedegbe Abraham, AP, 86152.