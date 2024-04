The Nigerian Electricity Regulatory Commission (NERC) has listed parts of Egbeda, Anifowoshe, Ojodu, among others, as areas in Lagos State where the latest electricity tariff hike will affect.

The electricity regulator had through its Vice Chairman, Musliu Oseni, on Wednesday announced that electricity consumers under the Band A classification will now pay N225 for a kilowatt per hour (KW/h) instead of the usual N66; an increase of over 200%.

Customers under Band A are those who enjoy 20-24 hours of electricity supply daily while those in Band B are subscribers who enjoy 16 to 20 hours.

Those in Band C enjoy 12 to 16 hours daily. Band D subscribers are beneficiaries of eight to 12 hours daily and Band E subscribers only enjoy four to eight hours of electricity consumption every day.

It was learned that the electricity tariff hike became inevitable following cash flow constraints arising from FG’s inability to pay obligations to the Nigeria Electricity Market.

See the full list:

1. Ijaiye (33-Ota TCN-AMJE) in Abule-Egba Business Unit enjoys 998 KW/h

2. Ijaiye (33-Ota TCN-Abeokuta Expressway) in Abule-Egba Business Unit enjoys 930KW/h

3. Able-Taylor (11-EkoroINJ-T1-Ekoro) in Akowonjo Business Unit enjoys 920KW/h

4. Egbeda (11-AlimoshoINJ-T8-Alimosho) in Akowonjo Business Unit enjoys 889KW/h

5. Anifowoshe (11-New AlausaINJ-T4-Siyanbola) in Akowonjo Business Unit enjoys 929KW/h

6. Anifowoshe (11-Adeniyi JonesINJ-T1-Ajao) in Akowonjo Business Unit enjoys 941KW/h

7. Anifowoshe (11-New AlausaINJ-T6-Awolowo) in Akowonjo Business Unit enjoys 889KW/h

8. Anifowoshe (11-Adeniyi JonesINJ-T1-Adeniyi Jones) in Akowonjo Business Unit enjoys 982KW/h

9. Ogba (11-OgbaINJ-T3-Oba Akran) in Akowonjo Business Unit enjoys 888KW/h

10. Ogba (11-Oke IraINJ-T2-Kayode) in Akowonjo Business Unit enjoys 867KW/h

11. Ogba (11-Oke IraINJ-T2-Mangoro) in Akowonjo Business Unit enjoys 943KW/h

12. Ojodu (11-OjoduINJ-T2-River Valley) in Akowonjo Business Unit enjoys 910KW/h

13. Oregun (11-MarylandINJ-T2-Ojota) in Akowonjo Business Unit enjoys 973KW/h

14. Oregun (11-OpebiINJ-T1-Olusosun) in Akowonjo Business Unit enjoys 924KW/h

15. Oregun (11-New AlausaINJ-T5-Kudirat) in Akowonjo Business Unit enjoys 977KW/h

16. Oregun (11-New AlausaINJ-T6-Ogundana) in Akowonjo Business Unit enjoys 981KW/h

17. Oregun (11-New AlausaINJ-T4-Allen) in Akowonjo Business Unit enjoys 989KW/h

18. Oregun (11-New AlausaINJ-T5-Alausa) in Akowonjo Business Unit enjoys 945KW/h

19. Oregun (11-New AlausaINJ-T4-Oregun) in Akowonjo Business Unit enjoys 980KW/h

20. Oregun (11-New AlausaINJ-T5-Morrison) in Akowonjo Business Unit enjoys 950KW/h

21. PTC (11-IlupejuIJN-T4-Ikorodu) in Akowonjo Business Unit enjoys 892KW/h

22. PTC (11-MarylandIJN-T1-PTC) in Akowonjo Business Unit enjoys 858KW/h

23. PTC (11-IlupejuIJN-T1-Bhojson) in Akowonjo Business Unit enjoys 923KW/h

24. PTC (11-PTCIJN-T2-Awuse) in Akowonjo Business Unit enjoys 991KW/h

25. PTC (11-IlupejuIJN-T3-General Hospital) in Akowonjo Business Unit enjoys 892KW/h

26. Lasunwon (33-IkoroduTCN-Fakale Source) in Ikorodu Business Unit enjoys 890KW/h

27. Odogunyan (11-OdogunyanINJ-T2-Centex) in Ikorodu Business Unit enjoys 854KW/h

28. Ago (11-ItireINJ-T3-Ago) in Oshodi Business Unit enjoys 851KW/h

29. Ago (33-ItireTCN-Ago 1) in Oshodi Business Unit enjoys 933KW/h

30. Ajao (11-AjaoINJ-T2-New Estate) in Oshodi Business Unit enjoys 906KW/h

31. Idimu (33-EjigboTCN-AGODO) in Oshodi Business Unit enjoys 956KW/h

32. Ikosi (11-MarylandINJ-T3-Demurin) in Shomolu Business Unit enjoys 947KW/h

33. Ilupeju (11-IlupejuINJ-T3-Coker) in Shomolu Business Unit enjoys 960KW/h

34. Ilupeju (11-IlupejuINJ-T3-Palmgroove) in Shomolu Business Unit enjoys 960KW/h

35. Magodo (11-MagodoINJ-T2-Bashiru) in Shomolu Business Unit enjoys 939KW/h

36. Magodo (11-MagodoINJ-T1-Emmanuel Keshi) in Shomolu Business Unit enjoys 998KW/h

37. Mende (11-MarylandINJ-T3-Sylvia) in Shomolu Business Unit enjoys 944KW/h

38. Mende (11-MarylandINJ-T2-Westex) in Shomolu Business Unit enjoys 981KW/h

39. Olateju (11-IlupejuLocal-T1-Industrial) in Shomolu Business Unit enjoys 982KW/h

40. Oworonshoki (11-OworoINJ-T1-Hospital) in Shomolu Business Unit enjoys 985KW/h

41. Oworonshoki (11-OworoINJ-T1-Anthony) in Shomolu Business Unit enjoys 965KW/h

